Coronavirus: nuovo allarme positivi, questa volta si tratta di un reatino

RIETI - Coronavirus, nuovo positivo. Si tratta di un reatino di 60 anni risultato positivo al test del Covid-19. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra un nuovo soggetto positivo al test Covid 19. Il soggetto, di nazionalità italiana, è residente a Rieti.



In totale i positivi in provincia di Rieti salgono a 9. Sono 133 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0.



6 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Gli operatori del Servizio di igiene pubblica della Asl di Rieti, monitorano giornalmente i casi descritti sul territorio ed effettuano le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti.



La direzione aziendale della Asl di Rieti ricorda a tutti i cittadini che è necessario attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento del virus Covid-19: indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani e utilizzare il gel igienizzante.

Ultimo aggiornamento: 14:41

