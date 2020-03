RIETI - Il decreto ministeriale sulle regole di prevenzione del Coronavirus manda ancora più fuori giri il già provato commercio reatino. La necessità di mantenere almeno un metro di distanza dalla persona più vicina e le restrizioni sull’affollamento in locali ed eventi stanno portando agli annullamenti, uno dietro l’altro, degli spettacoli organizzati nei locali cittadini, alla riduzione dei clienti e, conseguentemente, ad un netto calo dei fatturati.



E l'Ascom Confcommercio ha inoltrato una serie di richieste, fra cui la sospensione delle tasse comunali e l’agevolazione dell’accesso al credito per le piccole e medie imprese.



