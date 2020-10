Coronavirus: positiva un'alunna di una quarta elementare di Passo Corese

RIETI - Alunna di una classe quarta della scuola elementare di Passo Corese positiva al Covid-19. L’alunna, che frequenta una delle classi del tempo pieno a 40 ore, era assente da una settimana e questa mattina dopo essere stata sottoposta a tampone è risultata positiva al Coronavirus. I genitori hanno avvisato prontamente la scuola che sta predisponendo la didattica a distanza per classe, a partire da lunedì. “Stiamo per pubblicare una circolare – comunica la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Fara Sabina, Ilena Tozzi - con quale attiveremo la didattica digitale integrata (ddi) e aspetteremo i risultati dei tamponi. La procedura è sempre la stessa: non appena riceviamo la notizia di una positività dai genitori o da altri, mettiamo la classe in ddi fino a quando non vengono eseguiti i tamponi e gli esiti consentono di tornare alla didattica ordinaria”.

