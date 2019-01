RIETI - «Abbiamo completato oggi un disegno iniziato nel 2001 con l’apertura del Cimitero contenente un reparto per ebrei e uno per islamici. Più che soffermarci a sfogliare la storia del passato, cerchiamo di scrivere qualche pagina del presente che storia possa diventare».



Così il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha commentato l’importante firma della Convenzione tra Comune di Rieti e Comunità ebraica riformata di Roma per l’utilizzo degli spazi destinati al reparto ebraico nel Cimitero di Rieti.



La cerimonia si è svolta questa mattina, in occasione della Giornata della memoria, presso la sala consiliare del Comune di Rieti alla presenza di tutta la giunta comunale di Rieti e di numerosi rappresentanti della Comunità. © RIPRODUZIONE RISERVATA