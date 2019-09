RIETI - Centrodestra in fermento. Continua a far discutere la scelta di Calisse di approdare alla Lega. L’adesione al Carroccio del presidente della Provincia è destinata a cambiare gli equilibri nella scacchiera politica reatina.



Intanto, il «partito» di Cicchetti perde pezzi. E’ di ieri la notizia che il capogruppo in consiglio comunale di «Cuori italiani», Moreno Imperatori, ha deciso di aderire al progetto del governatore della Regione Liguria «Cambiamo! Con Toti».



