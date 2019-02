IL PROGRAMMA

LA SFILATA

IL PERCORSO

RIETI - Domani, domenica 10 febbraio, dopo i rinvii per maltempo si terrà la sfilata dei «Cavalli infiophcettati», Di seguito il programma della 39° edizione.Dalle 13 alle 16 presso Piazza Chiesa del Suffragio la Asd Rieti in line proporrà una dimostrazione di pattinaggio con i propri atleti;Alle 12 partenza da Piazza Chiesa del Suffragio di un gruppo a cavallo in costume storico che raggiungerà la Chiesa di Sant’Antonio Abate per rievocare la cerimonia originaria della benedizione dei cavalli infiocchettati. Dopo il rito i cavalieri raggiungeranno il Foro Boario per guidare la manifestazione cittadinaSempre al Foro Boario dalle ore 10 raduno dei cavalieri.Alle 14 inizio sfilata: Foro Boario, Via Tancia, Via S. Sassetti, Via Salaria per Roma;Alle 14.30 arrivo a Porta d’Arce, saluto delle Autorità.Via Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Cintia, Piazza Marconi, Viale Verani, sosta Piazzale Leoni, Via Theseider, Viale Matteucci, Via S.Sassetti, Via Salaria per Roma, Piazza della Repubblica, Via Porta Romana, Piazza Cavour, Ponte Romano sul Velino, Via della Verdura, Piazza Bachelet, Via Falcone, Via Borsellino, Via dei Gerani, Via Cintia, Piazza Vittorio Emanuele, Via Garibaldi.