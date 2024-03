I carabinieri arrestano tre persone per una rissa

RIETI - Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini, un 30enne, un 31enne e un 67enne, tutti residenti a Rieti, per il reato di rissa.

Il provvedimento restrittivo della libertà personale è stato eseguito in esito ad un intervento effettuato nei pressi di alcuni esercizi commerciali ubicati in viale Giulio de Juliis di Rieti ove, per cause in corso di accertamento, si era verificata una rissa che aveva creato molta preoccupazione tra le persone che, loro malgrado, si erano trovate ad assistere al violento episodio.

La lite sarebbe iniziata per futili motivi: forse una battuta o un’offesa di troppo ha portato i tre uomini a litigare. Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso che la situazione non degenerasse ulteriormente. I tre, con non poche difficoltà, sono stati riportati alla calma e successivamente accompagnati presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri per i successivi accertamenti.

Dovranno ora rispondere innanzi all’Autorità Giudiziaria del reato di rissa.