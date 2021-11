Cade in casa, ricoverato al de Lellis lo storico starter di atletica Antonio Colle

RIETI - Malore e ricovero in ospedale a Rieti per Antonio Colle, tra i soci fondatori della prima società di atletica a Rieti, nel 1961, e storico starter del gruppo giudici di gara, festeggiato lo scorso 4 novembre al Campo scuola da atleti e tecnici, per aver tagliato il traguardo dei 90 anni. Colle è rimasto vittima nei giorni successivi di un banale infortunio avvenuto tra le mura di casa dove vive insieme alla moglie, una caduta nel corso della quale ha urtato la testa, ma senza perdere conoscenza, tanto che quando è stato accompagnato al Pronto soccorso del de Lellis dopo la richiesta di soccorsi, è apparso perfettamente cosciente. Gli esami diagnostici hanno escluso conseguenze e lesioni interne provocate dalla caduta, ma, ugualmente, i medici hanno deciso di trattenerlo in osservazione per una valutazione più approfondita delle sue condizioni generali e si trova attualmente ricoverato in ospedale.