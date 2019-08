RIETI - L’annullamento da parte del Comune di Rieti dell'autorizzazione concessa alla Beta Bioenergy per la costruzione dell’impianto a biomassa a Piani Poggio Fidoni pone fine, per il momento, ad una vicenda lunga un anno e fa esultare il comitato “I Piani” di Piani Poggio Fidoni, dando fiato alle speranza del comitato di Vazia che sta lottando per veder annullata la realizzazione di un impianto a biogas nella frazione.



