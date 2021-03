Ancora positivi al Covid nel Porto Sant'Elpidio, rinviata la gara di domenica col Rieti

RIETI - Si allunga il periodo di sosta del Rieti che non scenderà in campo nemmeno domenica 21 marzo. Il motivo è da ricercare nei diversi casi di positività al coronavirus registrati nel gruppo squadra del Porto Sant'Elpidio, prossimo avversario degli amarantoceleste, che di conseguenza non potranno affrontare Tirelli e compagni. Tra l'altro, la formazione marchigiana dovrà rimandare anche il recupero con l'Olympia Agnonese fissato per mercoledì.

La nota

Questa la nota ufficiale diramata dal club: " Il Football Club Rieti srl, preso atto della nota della Lega Nazionale Dilettanti, comunica che la gara tra Porto Sant’Elpidio e Rieti, valida per la 5° giornata di ritorno del campionato di Serie D girone F e in programma domenica 21 marzo 2021, è rinviata a data da destinarsi a causa di positività al Covid-19 nel gruppo squadra avversario".

