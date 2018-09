Papa Francesco nel 2019 andrà in Giappone

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Papa Francesco vuole andare a Tokyo e pensa di poter realizzare il viaggio l'anno prossimo. Lo ha fatto sapere ad un gruppo di giapponesi che ha incontrato durante l'udienza generale. «Grazie ancora per la

vostra visita. Come i vostri quattro giovani predecessori, portate al vostro meraviglioso popolo e al vostro grande Paese l’amicizia del Papa di Roma e la stima di tutta la Chiesa cattolica» ha detto ai membri dell’associazione Tenso Kenoh Shisetsu Kensoukai. «E, approfittando di questa visita, vorrei annunciarvi la volontà di visitare il Giappone l’anno prossimo. Speriamo di poterlo fare», ha aggiunto a braccio dopo aver letto il suo discorso.



Nel 2014 Papa Francesco aveva incontrato in Vaticano il primo ministro Shinzo Abe con il quale aveva parlato della pace in Asia, dei temi del disarmo legati al problema della Corea del Nord e della tutela ambientale. Due anni dopo ha incontrato il principe e la principessa del Giappone. L’incontro privato, durato poco più di 20 minuti, si era concluso con il consueto scambio dei doni: i principi avevano portato a Francesco un vaso giapponese in porcellana realizzato ad Arita, da dove le porcellane partivano per l’Europa, e una cornice per foto in pelle con l’emblema della famiglia imperiale.

