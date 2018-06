Papa Francesco ricorda Noemi, giovane stella del nuoto sincronizzato morta in un incidente stradale

Città del Vaticano - Papa Francesco incontra in Vaticano la Federazione Italiana Nuoto e parlando di nuoto sincronizzato il pensiero va alla giovane promessa morta in un incidente stradale alcuni giorni fa. «Non posso non pensare a Noemi, la vostra compagna tragicamente scomparsa pochi giorni fa, qui a Roma. Ho pregato per lei e per la sua famiglia, e oggi la ricordo insieme con voi».

Giovedì 28 Giugno 2018



