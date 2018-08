Pedofilia, il documento contro il Papa fa tremare i cardinali

di Franca Giansoldati

CITTÀ DEL VATICANO Per la Chiesa è arrivato il tempo delle domande dopo l'atto di denuncia dell'ex nunzio degli Stati Uniti che ha puntato l'indice sul pontefice, accusandolo con un memoriale choccante, chiedendone le dimissioni per non avere rimosso con solerzia un cardinale statunitense potentissimo, munifico nei confronti della Santa Sede, con evidenti addentellati in curia ma con il brutto vizio di molestare tutti i giovani seminaristi che gli capitavano a tiro. Ieri in Vaticano nessuno mostrava troppa voglia di...