A Napoli lo show room per i parroci, persino piviali in crine di cavallo

Città del Vaticano - Non più solo pissidi, piviali e calici tradizionali, come erano ai tempi del concilio tridentino: gli accessori liturgici si aggiornano alle mode, alla tecnologia, ai tempi. Le ultime tendenze che faranno felici i parroci più aperti verranno esposti al Salone d'Arte Sacra che si terrà a Napoli, a settembre. Tra le novità in vendita ci sono persino dei paramenti liturgici in crine di cavallo, ma anche le candele ultramoderne che si accendono con un chip direttamente collegato al pagamento on line. I prodotti del settore sono suddivisi per tipologie e comprendono persino e app per trovare compagni di pellegrinaggio. Nell'ambito della fiera la Conferenza Episcopale Italiana lancerà le nuove linee guida sui parchi e reti culturali ecclesiali. Un nuovo filone di turismo religioso che vuole andare oltre i tradizionali santuari per valorizzare anche esperienze legate all’ambiente in scia della Laudato si’ di Papa Francesco.

Venerd├Č 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA