Papa Francesco scrive il prontuario per la santità, «combattere l'aborto e aiutare i poveri»

Città del Vaticano – Papa Francesco mette ordine nel campo della santità e pubblica, sotto forma di Esortazione Apostolica, una specie di prontuario per dare indicazioni precise ai cristiani su come andare dritti in paradiso. Diventare santi non sembra essere così difficile. Basta seguire alcuni accorgimenti. Per esempio non «accontentarsi di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. Il Signore la via della santità la proponeva ad Abramo in questo modo: Cammina davanti a me e sii integro (Gen 17,1)».



I SANTI POP. «Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo». Francesco nel documento spiega che una delle virtù del santo è la pazienza, la costanza di andare avanti giorno dopo giorno. «La classe media della santità». In sintesi: «Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità.



ERESIE MODERNE - Papa Bergoglio fa chiarezza anche sulla fede e sulla applicabilità del Vangelo. Cita San Giovanni Paolo II quando metteva in guardia chi nella Chiesa ha la possibilità di una formazione più elevata e sviluppa «un certo sentimento di superiorità rispetto agli altri fedeli». L'eresia del pelagianesimo è sempre dietro l'angolo. «La Chiesa ha insegnato numerose volte che non siamo giustificati dalle nostre opere o dai nostri sforzi, ma dalla grazia del Signore che prende l’iniziativa». Per essere santi basta seguire quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. «Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, questo è santità. Seminare pace intorno a noi, questo è santità. Saper piangere con gli altri, questo è santità. Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, questo è santità».



ABORTO E POVERI - «Nocivo e ideologico è anche l’errore di quanti vivono diffidando dell’impegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista. La difesa dell’innocente che non è nato, per esempio, deve essere chiara, ferma e appassionata. Ma ugualmente sacra è la vita dei poveri che sono già nati, che si dibattono nella miseria». Papa Francesco elenca cinque grandi rischi e limiti della cultura di oggi che allontanano dal cammino della santità. «L’ansietà nervosa e violenta che ci disperde e debilita; la negatività e la tristezza; l’accidia comoda, consumista ed egoista; l’individualismo, e tante forme di falsa spiritualità senza incontro con Dio che dominano nel mercato religioso attuale».



FELICITA'- Al contrario rafforza la volontà di essere perfetti cristiani la sopportazione, la pazienza, l'umorismo, la gioia, l'audacia, il fervore, il saper stare in comunità e in preghiera. «Non si tratta solamente di un combattimento contro il mondo e la mentalità mondana, che ci inganna, ci intontisce e ci rende mediocri, senza impegno e senza gioia. Nemmeno si riduce a una lotta contro la propria fragilità e le proprie inclinazioni. È anche una lotta costante contro il diavolo. Gesù stesso festeggia le nostre vittorie».



DIAVOLO «Come sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo o se deriva dallo spirito del mondo o dallo spirito del diavolo? L’unico modo è il discernimento, che non richiede solo una buona capacità di ragionare e di senso comune, è anche un dono che bisogna chiedere. Se lo chiediamo con fiducia allo Spirito Santo, e allo stesso tempo ci sforziamo di coltivarlo con la preghiera, la riflessione, la lettura e il buon consiglio, sicuramente potremo crescere in questa capacità spirituale (…) Spero che queste pagine siano utili perché tutta la Chiesa si dedichi a promuovere il desiderio della santità. Chiediamo che lo Spirito Santo infonda in noi un intenso desiderio di essere santi per la maggior gloria di Dio e incoraggiamoci a vicenda in questo proposito. Così condivideremo una felicità che il mondo non ci potrà toglierE».







9 Aprile 2018



