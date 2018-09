«Diamoci una scossa». Toninelli lancia la prevenzione antisismica, ma lo slogan è infelice

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è il singolare titolo della nuova campagna di prevenzione antisismica, che verrà presentata domani a Roma in presenza di, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. È in programma per il 30 settembre, infatti, la prima: attraverso punti informativi in 500 piazze italiane, si punterà a favorire la cultura della prevenzione sismica e la conoscenza degli strumenti fiscali (Sisma Bonus) oggi messi a disposizione dallo Stato per migliorare la sicurezza delle abitazioni.L’iniziativa è promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti con il supporto scientifico del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento protezione civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria sismica.