Siria, M5S: convocare con urgenza commissioni speciali Parlamento

I capogruppo M5S di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, hanno scritto questa mattina una lettera ai presidenti dei due rami del Parlamento, Maria Alberti Casellati e Roberto Fico, invitandoli a convocare “urgentemente”, ovvero “già nelle prossime ore, delle commissioni speciali, anche in sede congiunta”, affinché il presidente del Consiglio “possa informare” le forze politiche dell’andamento della crisi siriana.



"Avevamo avanzato tale richiesta già nelle ore che hanno preceduto l’attacco odierno”, spiegano Grillo e Toninelli, “tuttavia non abbiamo ricevuto alcun riscontro, ecco perché oggi chiediamo ai presidenti di Camera e Senato di farsi promotori di questa azione, individuando la cornice che ritengono più adeguata affinché il governo possa informarci sugli sviluppi in corso”. “Il M5S - conclude la nota dei due capigruppo - pur restando al fianco dei propri alleati manifesta comunque preoccupazione per le forti divisioni che continuano a registrarsi in seno al Consiglio di Sicurezza Onu”.



Anche Luigi Di Maio interviene: "Siamo preoccupati per quel che sta accadendo e riteniamo che in Siria occorra accelerare con urgenza il lavoro della diplomazia incrementando i canali di assistenza umanitaria. L'uso di armi chimiche come ho.già detto è intollerabile ma mi auguro che l'attacco di oggi resti un'azione limitata e circoscritta e non rappresenti invece l'inizio di una nuova escalation. Restiamo al fianco dei.nostri alleati soprattutto perché in questa fase delicatissima credo che l'Ue debba avere la forza di farsi vedere compatta e unita, anche nell'invitare le Nazioni Unite a compiere ispezioni sul terreno in Siria affinché si accertino la responsabilità sull'uso di armi chimiche da parte di Assad. Su questo aspetto, in particolare mi auguro che il anche il consiglio di sicurezza dell'Onu si mostri coeso".

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA