Presidenza Rai, Foa resta favorito nella trattativa fra Salvini e Berlusconi

di Mario Ajello

Marcello Foa non è presidente della Rai. Ma magari lo sarà. Salvini non vuole mollare il suo candidato appena bocciato, Forza Italia l'ha fermato, ma i due partiti del centrodestra o ex centrodestra nelle dichiarazioni di queste ore non si stanno facendo la guerra. Né da una parte né dall'altra sembra esserci voglia di vedere scorrere il sangue. Dunque, la trattativa continua tra Salvini e Berlusconi e potrebbe portare sempre a Foa, che resta in Cda, in cambio di compensazioni sostanziose per Forza Italia, alla Rai o in altre aziende di Stato oppure il punto di caduta - come si dice pessimamente in politichese, altra parola orrenda ma pertinente: la quadra - può essere rappresentato da Giampaolo Rossi.



Il quale, intellettuale di destra come Foa, proposto da Fratelli d'Italia in Cda, non riscuote antipatie politiche. Il varo della nuova Rai è appesa così al tandem Salvini-Berlusconi. Che sulla tivù stanno giocando una partita interna ai rapporti tra i loro partiti, e al momento i bookmakers intorno a Viale Mazzini scommettono su Foa dopo di Foa.

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:49



