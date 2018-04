Controgirotondo/ Il ciak di Virzì “buttadentro” per i dem in crisi

di Mario Ajello

L’intellettuale è un pifferaio. Suona il flauto per chi vince. Scarica il perdente. Punta alla benemerenza dei potenti. E va a caccia di consulenze l’intellettuale, si finge militante - quando conviene militare - ma è affezionato per lo più al proprio “particulare”. Quanti ne abbiamo visti, in passato ma anche nella storia recente, di intellettuali di sinistra - di vip, di registi, di architetti, di scrittori, di nani, di ballerine, di personaggi e di personaggetti stile «La terrazza» di...