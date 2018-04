Pd, il ritorno di Renzi: condizioni impossibili per farsi dire no da M5S

di Alberto Gentili

«Ero contrario anche solo a ipotizzare un accordo con i 5Stelle. E non cambio idea, sarebbe una presa in giro per gli italiani». Matteo Renzi, appena è uscita la notizia del suo ritorno in tv dopo la notte della sconfitta elettorale del 4 marzo, ha voluto tranquillizzare i suoi. Domani sera non andrà da Fabio Fazio, a Che tempo che fa, per aprire all'ipotesi di un governo con Luigi Di Maio. Anzi il leader dem, che non ha alcuna intenzione di ritirare le dimissioni, confermerà il suo no. Ma tornerà in...