Pd, malore per una delegata all'Assemblea: soccorsa da Delrio

L'Assemblea del Pd si è fermata per qualche minuto per consentire il soccorso ad una giovane delegata della Sardegna, Chiara, che mentre parlava dal palco ha accusato un leggero malore. La delegata era stata già interrota dal presidente Matteo Orfini per richiamare l'Assemblea, distratta, all'attenzione. Poco dopo, lei stessa si è fermata: «Non mi sento bene», ha detto perdendo quasi i sensi. Il più veloce ad accorrere è stato Graziano Delrio, medico, che ha prestato un primo aiuto alla giovane prima dell'arrivo dei soccorsi. Ma è bastato qualche minuto perchè la delegata si riprendesse e rimanere, a riposo, sul banco della presidenza

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA