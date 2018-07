Calenda boccia l'Assemblea del Pd: «Così non si va da nessuna parte»

Carlo Calenda boccia l'Assemblea del Pd. «La riunione di ieri - spiega l'ex ministro con un post su facebook - è riassumibile in questo modo: siamo fermi al "chi ha sbagliato". Renzi dice Gentiloni, la minoranza dice Renzi, si congela tutto per sette mesi mentre il Paese vive una stagione politica e di governo drammatica. Così non si va da nessuna parte. È un partito in crisi puberale dal 5 marzo. Ci aspettano almeno sei mesi di discussioni congressuali totalmente concentrate sull'ombelico di una classe dirigente in scontro perenne».

Per Calenda, dunque, bisogna andare oltre: «Preparando la rifondazione di un fronte progressista ampio e articolato, capace di proporre soluzioni e mobilitare energie civiche. Le elezioni potrebbero essere molto più vicine del previsto e i tempi del Pd non corrispondono a quelli del Paese. #fronterepubblicano».

