Paragone (M5S): «Rousseau? Pubblicare nomi per esteso»

«Se vuoi fare un'operazione trasparenza o la fai bene o la lasci a metà. O metti i nomi per esteso o non lo fai. Bisogna cambiare la legge per via della privacy. E allora aspetti un attimo. Non vorrei che diventasse una gara a chi fa la dichiarazione a costo zero più roboante». Così Gianluigi Paragone, senatore M5S, poco fa ai microfoni di Giorgio Zanchini a 'Radio anch'iò (Rai Radio1) rispondendo a una domanda sull'operazione trasparenza annunciata per quanto riguarda la piattaforma Rousseau.



«Se la politica deve ritrovare i codici di accesso per rimettersi in sintonia con la gente non basta fermarsi alle dichiarazioni a costo zero perché altrimenti rischia che ti scivoli il piede dalla frizione. E questo vale per Salvini e per noi», ha sottolineato Paragone.

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:18



