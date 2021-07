M5S, Crimi avvia votazione per il Comitato Direttivo. Ma l'avviso è sul nuovo blog

Venerdì 2 Luglio 2021, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 09:28

Vito Crimi, capo politico ad interim del Movimento 5 Stelle, ha aperto le votazioni agli iscritti sul nuovo sito del M5s per eleggere il direttorio. Ieri il Comitato di Garanzia ha modificato il regolamento: ora le candidature devono essere fatte sul nuovo blog Moivmento5stelle.eu e non più sul blog delle Stelle. «Cari iscritti, come richiesto dal Garante, Beppe Grillo, è indetta la votazione per il Comitato Direttivo del M5s. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le modalità e i tempi di presentazione delle candidature attraverso la nuova piattaforma di gestione degli iscritti e le date di svolgimento delle votazioni sulla nuova piattaforma di voto».

M5S, la votazione

«Gli associati che si sono iscritti (tutti) attraverso un altro sito, come fanno a sapere che movimento5stelle.eu, è il “sito del movimento”, su cui - a norma di statuto - deve essere pubblicato l'avviso di convocazione delle consultazioni? Ah, saperlo». Lo scrive su Facebook l'avvocato Lorenzo Borrè, legale in molte cause contro il Movimento, che ieri sera ha già preannunciato una raffica di ricorsi per il fatto che il reggente Vito Crimi abbia deciso di far svolgere le consultazioni per il nuovo direttivo M5s su una piattaforma diversa da quella di Rousseau.