M5S, ok al nuovo Statuto con l'87,3% dei sì. Crimi: «Il 5 e il 6 agosto si vota per Conte presidente»

Martedì 3 Agosto 2021, 23:48 - Ultimo aggiornamento: 4 Agosto, 00:00

Vito Crimi, capo politico ad interim del Movimento 5 Stelle, ha annunciato il superamento del quorum del voto sul nuovo statuto proposto da Giuseppe Conte: «Gli aventi diritti al voto sono 113.894, hanno votato in queste due giornate in 60.940, quindi il quorum è stato ampiamente superato. Sono stati 53.238 sì al nuovo Statuto, pari all'87,36% e hanno votato no 7702», ha detto Crimi.

È una delle primissime volte in cui il quorum della maggioranza assoluta viene raggiunto al primo turno. Il cambio di Statuto proposto dopo gli Stati Generali di febbraio, per fare un esempio, ha avuto una media di votazione pari a poco più di diecimila iscritti. La proposta di votare la presidenza Conte già nelle giornate del 5-6 agosto, ha spiegato Crimi nella diretta Fb, è stata avanzata da Beppe Grillo. Prima di Crimi a parlare è stato il notaio Alfonso Colucci, che ha spiegato tutti i passaggi tecnici della votazione, assicurando che lo scrutinio è stato «segreto e sicuro».

«Oggi è un grande giorno, una grande festa di partecipazione democratica, in particolare per tutti coloro che si riconoscono nel progetto politico-sociale che segna il nuovo corso del Movimento 5 Stelle. Siamo quello in cui crediamo. Crediamo nella democrazia partecipata quale motore per dare ancora più forza alla nostra presenza sui territori e nelle istituzioni. Il voto di oggi non rappresenta un punto di arrivo, ma di ripartenza. Abbiamo un grande lavoro da fare, e come sempre dobbiamo farlo tutti insieme». Lo scrive Giuseppe Conte su Fb ringraziando tutti coloro che hanno partecipato al voto.