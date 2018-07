M5S, si dimette a Livorno e diventa assessore a Imola

Aveva protocollato la sua lettera di dimissioni irrevocabili e l'aveva consegnata al sindaco di Livorno Filippo Nogarin a fine aprile. Due mesi dopo eccola nominata assessore a Imola. È Ina Dhimgjini, 32 anni e ormai ex assessore alla casa e al sociale di Livorno.



La polemica, e quindi la rottura, con il sindaco Nogarin riguarda il cavallo di battaglia per eccellenza del Movimento: il reddito di cittadinanza che il capoluogo toscano ha iniziato a sperimentare. A caro prezzo, però. Per finanziare la misura (tra gli 80 e i 220 euro per 9 mesi a favore di poco meno di 400 residenti) infatti a Livorno sono (stra) aumentate le tariffe per la cremazione dei defunti.



Dopo Sergio Lemmetti, che da Livorno è passato al Campidoglio al fianco di Virginia Raggi, ora anche l'avvocatessa sceglie un altro comune M5S, Imola appunto.





Luned├Č 2 Luglio 2018



