M5S, capigruppo a colloquio con il Pd

Dopo la telefonata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono ufficialmente aperti i confronti tra il M5S e gli altri partiti. È ora in corso il primo faccia a faccia tra i capigruppo M5S e Maurizio Martina e Lorenzo Guerini del Pd. Incaricati di sondare il terreno, e dunque i voti, per l'elezione dei presidenti delle camere sono i due capigruppo designati da Di Maio: al Senato Danilo Toninelli, già negoziatore al tavolo sulla legge elettorale mesi fa, e alla Camera Giulia Grillo, medico legale sicilians entrata a far parte dell'Inner circle di Di Maio da più di un anno.



Entro il pomeriggio di oggi Grillo e Toninelli incontreranno i rappresentanti delle principali forze politiche. Gli incontri sono già iniziati con il colloquio tra Danilo Toninelli, Giulia Grillo e il leader di Leu Pietro Grasso

