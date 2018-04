Il patto Di Maio-Salvini per il governo di "tanti"

di Marco Conti

Sono veloci, giovani. Hanno molta dimestichezza con i social che inondano di messaggi ora rassicuranti ora arrabbiati. Soprattutto si parlano di continuo via whatsapp senza doversi incontrare o dover prima spiegare ai rispettivi partiti cosa intendono fare. La premiata coppia Di Maio-Salvini domani salirà al Quirinale in tempi diversi e delegazioni distinte, illustrando al presidente della Repubblica strategie che hanno molti punti in comune e che ieri il leader grillino ha in parte anticipato, «sbagliando i tempi», come...