Lega, Giorgetti: «Se Di Maio vuole accordo con tutto il centrodestra rinunci alla premiership»

«Se dovesse entrare tutto il centrodestra in un governo con il M5S allora Di Maio dovrebbe accettare la leadership di un esponente del centrodestra, in particolare di Matteo Salvini». Così Giancarlo Giorgetti, capogruppo Lega alla Camera ai microfoni di Gerardo Greco a Gioco a Premier, su Rai Radio1.



«Berlusconi ieri - dicendo che con i populisti non ci vuole andare -, ha fatto un errore tattico. Ha detto quello che Di Maio voleva sentirsi dire.Ci dobbiamo muovere come centrodestra. Siamo rimasti sorpresi da una chiusura pregiudiziale sbagliata. I 5 milioni di voti di Fi non sono né infetti né maleodoranti. Di Maio non può chiudere la porta in faccia.», spiega il numero due di via Bellerio.



«La nostra preferenza, il nostro sogno sarebbe Salvini premier, ma il principio fondamentale deve essere qualcuno eletto dal popolo. Deve finire l'epoca dei premier non eletti da nessuno. Serve un governo forte altrimenti dall'Europa si continuano a prendere ceffoni. Prima solo dalla Germania, ora anche dalla Francia, e questo non va bene», conclude Giorgetti.

Venerdì 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:44



