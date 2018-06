Governo e annunci: sei consigli dei ministri, ma un solo decreto

di Marco Conti

ROMA “Sei consigli dei ministri e non c’è stato ancora nulla per gli italiani”. Lo scrive l’azzurra Deborah Bergamini anche se più che una critica da oppositori sembra più che altro una constatazione. Se si eccettua la decisione di sospendere a Bari i processi penali per l’inadeguatezza delle strutture, non si è finora registrato nemmeno un provvedimento che abbia la capacità di influire più o meno sulla vita di cittadini o imprese. Tanti, tantissimi annunci - oggi l’ultimo su “mezz’ora di internet per tutti”, ma nessuno è stato messo nero su bianco. Troppo presto? Beh, forse noi. Il centrodestra, ricorda la Bergamini, cancellò l’imu nel primo cdm.



