Intercettazioni, stop alla riforma. Bonafede: «Il provvedimento verrà bloccato»

di Valentina Errante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Probabilmente sarà un decreto a posticipare, magari di dieci mesi, il decreto sulle intercettazioni, bloccandone, di fatto, l'entrata in vigore. Che la riforma Orlando, finalizzata a regolare gli ascolti, le modalità di indagine e la diffusione della conversazioni non sarebbe diventata legge, il 12 luglio, si era in qualche modo già capito, ma il ministro della Giustizia grillino, Alfonso Bonafede, lo ha ufficialmente annunciato ieri alla sua prima uscita pubblica davanti a una platea di toghe. Non sarà mai...