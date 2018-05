Gli atenei stranieri citati da Conte: non ha studiato qui

di Lorenzo De Cicco

L'università di Malta dice «da noi non ha mai insegnato»; quelle di New York, Cambridge e Parigi fanno trapelare, più o meno formalmente, che non è mai stato iscritto come studente; un altro istituto a Vienna, che nel curriculum viene menzionato per gli studi «giuridici», è invece una scuola di lingue che di diritto e materie affini non si è mai occupata; un altro organismo ancora, che per Conte farebbe capo all'Unione europea, non esiste neppure, almeno in questa forma. Eccola...