Foa resta al suo posto? Nei corridoi Rai regna il fatalismo

di Mario Ajello

Nei corridoi della Rai, tra Viale Mazzini e Saxa Rubra, nessun allarme: « Foa invece del presidente, visto che lo hanno bocciato, intende fare il coordinatore del Cda in quanto consigliere anziano? E che problema c'è?! » . La Rai ne ha viste tante, chi ci lavora ormai ha il pelo sullo stomaco e un fatalismo totale. Quindi l'annuncio di Foa, che attende indicazioni dal ministro del Tesoro sulla sua eventuale sostituzione e intanto resta alla testa del Cda, non sconvolge nessuno negli ambienti ovattati del Settimo Piano e neanche in quelli più eccitati delle redazioni giornalistiche a Saxa. Dove aspettano di sapere chi saranno i nuovi direttori dei tiggì, la cui nomina spetta al dg Salini, e a proposito del ruolo di presidente ragionano così: « Il presidente? Ma chissene del presidente, tanto non conta un tubo! » .

Gioved├Č 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:17



