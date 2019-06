M5S-Lega, tensione in Vigilanza Rai: i grillini votano contro il doppio incarico di Foa insieme a Pd e Leu

Maggioranza divisa in Commissione di Vigilanza Rai sulla risoluzione proposta da M5S contro il doppio incarico al presidente Rai Marcello Foa. Il testo è passato con 21 voti a favore (oltre che M5S hanno votato sì Pd e Leu) e 9 voti contrari, tra cui quelli della Lega.

La risoluzione impegna Foa a lasciare l'incarico di presidente di Rai Com. La decisione della Vigilanza non è vincolante. Ma il problema politico è evidente: giallo-verdi piccatissimi sulla Rai. M5S ha voluto far pagare alla Lega l’accordo con i dem per il salvataggio di Radio Radicale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA