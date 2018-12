RaiDue, 40 anni da record per Sereno Variabile. Foa: «Programmi così anche nella tv del futuro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarant'anni di programmazione ininterrotta, un record da fare invidia a David Letterman che di anni ne ha totalizzati solamente trentatre e neppure consecuitivi: è questo il Guinness World record che è statao consengato ad Osvaldo Bevilacqua per il suo programma Sereno Variabile.Il travel show più longevo della tv mondiale, in onda su RaiDue dal 1978, è stato premiato questa mattina nella Sala degli Arazzi di viale Mazzini alla presenza del presidente Rai Marcello Foa e di moltissimi amici della trasmissione, tra i quali in prima fila tutte le presentatrici, da Maria Giovanna Elmi a Paola Saluzzi, che negli anni si sono avvicendate al fianco di Bevilacqua, fino all'attuale co-conduttrice Maria Teresa Giarratano .«Tutto è iniziato grazie ad un'intuizione dell'allora direttore di RaiDue Massimo Fichera, ai tempi in cui chi viaggiava si ritrovava a casa degli amici con le diapositive per far vedere i luoghi in cui era andato» ha spiegato il conduttore, che grazie al suo show ha viaggiato in tutte la parti del mondo intervistando tre papi, da Woytilya a Bergoglio, e divi del calibro di Silvester Stallone e Gerard Depardieu.«Quello di Bevilacqua è uno splendido traguardo, il secondo record mondiale, raggiunto da un professionista che, passatemi il termine gergale, “non se la tira”, fa simpatia e ha conseguito numeri da capogiro» ha detto il presidente Rai Marcello Foa introducendo la premiazione, durante la quale ha assicurato che quelli festeggiati oggi non sono che i “primi” quarant'anni dello show, che a quanto pare potrà contare su un appeal anche nell'era digitale.«Sui social funziona tutto ciò che è spontaneo e genuino, e Bevilacqua lo è. Perciò ben vengano i secondi quarant'anni di un programma come Sereno Variabile» ha spiegato il presidente, reduce dalla nomina a membro del consiglio di amministrazione di Ebu, l'associazione dei servizi pubblici radiotelevisivi europei che ha sede a Ginevra, dove ha avuto modo di paralre e stringere rapporti con il direttore generale della Bbc e con altri partner europei. Colossi del servizio pubblico mondiale che, assicura Foa, nutrono grande stima per la tv pubblica italiana.«C'è un grande clima di collaborazione con i paesi europei che vedono la Rai come un partner fondamentale» ha proseguito il presidente Rai. «Insieme all'ad Salini stiamo lavorando dieci, dodici ore al giorno per immaginare la televisione che verrà e andare nel futuro digitale studiando le best practices europee».E mentre la Rai viaggia veloce verso il futuro, Osvaldo Bevilacqua ha già in serbo nuove sorprese.«Il prossimo viaggio mi piacerebbe farlo nello spazio, anche se mia moglie non sarebbe d'accordo» ha spiegato il conduttore, al quale sono arrivati gli auguri video di moltissimi personaggi dello spettacolo. Da quelli di Al Bano a quelli di Michele Guardì e Maurizio Costanzo, gli auguri video sono stati proiettati prima della consegna del Guinnes record alla quale hanno preso parte anche il vice comandante della Guardia Costiera, Antonio Basile, il procuratore Gianfranco Amendola, Pietro Zander e Simona Turriziani della Fabbrica di San Pietro in Vaticano e molti altri amici del programma. Unico assente il neodirettore di RaiDue Carlo Freccero, atteso ma mai pervenuto a causa di un ritardo aereo. Un imprevisto che, alla presentazione di un “travel show”, è apparso quantomeno in tema.