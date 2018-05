Luigi Di Maio ha rilasciato una lunga intervista a "1/2h In più" su Rai3. «Se l'obiettivo come abbiamo sempre detto è quello di realizzare i fatti allora io sono sicuro che con chi ha a cuore la gente allora una soluzione la dobbiamo trovare, soprattutto se il rischio è che arrivi un altro algido governo tecnico» che «non avrebbe connessione con il Paese».



Il capo politico dei Cinquestelleha rilasciato una lunga intervista a "1/2h In più" su Rai3. «Se l'obiettivo come abbiamo sempre detto è quello di realizzare i fatti allora io sono sicuro che con chi ha a cuore la gente allora una soluzione la dobbiamo trovare, soprattutto se il rischio è che arrivi un altro algido governo tecnico» che «non avrebbe connessione con il Paese».

"Passo indietro". «Se il punto è realizzare cose per gli italiani, fare un programma, e quell'ostacolo è Luigi D Maio premier come ho detto scegliamo insieme un presidente del consiglio che non sia io». Lo ha detto il leader M5s, Luigi Di Maio, a «1/2h in più». «Io faccio un passo indietro, Salvini fa un passo indietro, ma c'è un altro che deve fare un passo indietro» riferendosi a Silvio Berlusconi. Luigi Di Maio a '1/2h In Più' su Rai3, ha spiegato di avere parlato a Salvini di questa possibilità «un pò di tempo fa» e ricordando che «il dialogo con Salvini non è andato avanti perché c'è il tema del centrodestra».



"Governo politico". «Questo ovviamente è uno scenario su cui non ho ricevuto proposte, ma sia chiaro: quello che voglio fare è un governo politico con la Lega su determinati punti». «L'esercizio provvisorio è da scongiurare assolutamente. Il Parlamento sta lavorando nella commissione speciale: il governo ha presentato il Def, che analizzeremo come Parlamento. Ora bisogna fissare con una legge quello che prevediamo nel Parlamento e questo si può fare con un decreto legge »manovrina« sia a luglio, sia a settembre per votare a ottobre per scongiurare l'aumento dell'Iva. C'è l'impegno del M5s di tenere i conti in ordine».

"No a governi tecnici". «Se siamo in grado di fare un governo bene altrimenti parte un governo tecnico che noi non voteremo ». Lo ha detto il leader M5s, Luigi Di Maio, a «1/2h in più». Berlusconi è pronto a fare un passo indietro? «Questo ovviamente io non lo posso sapere, lo dovete chiedere a tutta la coalizione di centrodestra, ho anche letto che c'è una riunione stasera: se arrivasse una chiusura il M5s, come si vede anche dai sondaggi, non avrebbe nessun problema a tornare al voto. Ho cercato in tutti questi sessanta giorni di capitalizzare al meglio gli 11 milioni di voti ricevuti per risolvere problemi».