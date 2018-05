Tutti gli esecutivi di minoranza che fecero l'Italia

di Marco Gervasoni

La democrazia parlamentare, ancora più se con la proporzionale, è una iattura, ce ne accorgiamo in questi giorni. Una delle sue poche virtù sta nell'offrire una miriade di soluzioni per formare un governo, anche quando manca la condizione prima: una maggioranza. L'enigma che si trova di fronte Mattarella in questi giorni è per molti versi inedito, ma non totalmente. Nella storia della nostra Repubblica sono diversi gli esecutivi nati senza avere una maggioranza. Tale vizio, o virtù, è stato...