Monica Maggioni indagata per abuso d'ufficio: «I fatti parleranno per me»

«La Procura fa il suo lavoro, mi auguro in tempi brevissimi. Saranno i fatti a parlare per me». Così Monica Maggioni, presidente della Rai, commenta l'iscrizione nel registro degli indagati per abuso d'ufficio e peculato nell'ambito di un'inchiesta relativa a presunti illeciti quando era direttore di RaiNews.



« Mi auguro che il nuovo esecutivo non abbia come primo obiettivo il cambio del governo della Rai. Ci sono problemi come il rischio dell'aumento dell'Iva e quello che sta capitando in giro per l'Europa che come cittadino italiano mi angosciano di più, pur avendo la Rai al centro dei miei pensieri». Lo ha detto Monica Maggioni presidente della Rai intervistata da Stefano Feltri al Festival della Tv di Dogliani.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:07



