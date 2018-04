Casellati, senza passo indietro di Di Maio governo difficile

di Marco Conti

I Cinquestelle non mollano la poltrona di Palazzo Chigi e rilanciano anche oggi lo slogan del “governo del cambiamento”. Una posizione un po’ rigida che ancora non tiene conto che sta tramontando l’ipotesi di governo sinora più gettonata: l’accordo M5S-Lega.



Il centrodestra è andato unito all’incontro con la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Salvini, Berlusconi e la Meloni hanno riproposto l’immagine di un centrodestra compatto, malgrado la dialettica interna, e hanno rilanciato la “palla” a Di Maio che si dovrebbe ora assumere la responsabilità di non far decollare “il governo del cambiamento”.



Chiuso il forno di destra, ora il M5S pensa si aprire quella a sinistra, ma l’esito non potrebbe non essere diverso qualora i grillini non comprendano che un sistema proporzionale indica la necessità di un passo indietro. Anche i Dem più disponibili ritengono difficile che Di Maio possa restare incollato alla poltrona di palazzo Chigi.



Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA