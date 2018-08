Virginia, anniversario degli scontri a Charlottesville: in migliaia sfilano contro il razzismo e l'odio

Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Charlottesville, in Virginia, in una dimostrazione contro il razzismo e l'odio, nell'anniversario dei violenti scontri in città fra cortei contrapposti di destra e di sinistra che portarono anche alla morte di una 32enne rimasta vittima di un'auto lanciata deliberatamante contro i dimostranti. Quest'anno le autorità locali a Charlottesville non hanno concesso l'autorizzazione per un secondo corteo di ultradestra, che invece è al via nella capitale Washington e nel pomeriggio (ora locale) giungerà sull'uscio della Casa Bianca, dove da ore si sono già radunati contromanifestanti. Le forze dell'ordine locali, che presidiano la città, hanno sottolineato che il loro obiettivo è mantenere le due manifestazioni separate.

Intanto la 'resistenza' è scesa in piazza a Washington ad un anno dagli scontri di Charlottesville: in una città blindata fin dalle prime ore del mattino, decine di persone hanno cominciato a radunarsi a Lafayette Square, davanti alla Casa Bianca, e nella vicina Freedom Plaza, mostrando cartelli e indossando magliette con espliciti slogan anti razzisti e anti nazisti. È la 'contromanifestazionè che attende, nel cuore della capitale americana, un corteo di ultradestra denominato 'Unite the right 2', per cui le autorità locali hanno dato l'autorizzazione e che nel pomeriggio (ora locale) sfilerà raggiungendo a sua volta il parco antistante la Casa Bianca. Il gruppo di ultradestra non aveva invece ottenuto l'autorizzazione di sfilare a Charlottesville, in Virginia, come un anno fa, quando in seguito agli scontri con dimostranti liberal era morta una 32enne, rimasta vittima di un'auto deliberatamente lanciata sulla folla. Le autorità locali hanno garantito che non verranno commessi gli errori dell'anno scorso e che i cortei verranno tenuti separati, la tensione resta tuttavia palpabile, sebbene la città sia abituata alle manifestazioni di protesta.