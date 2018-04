Vincent Bollorè fermato per tangenti: è indagato per un caso di corruzione in Africa

Il finanziere francese Vincent Bollorè è in stato di fermo per la corruzione di funzionari pubblici stranieri in una vicenda legata a concessioni portuali in Togo e Guinea. Lo riporta 'Le Mondè nella sua versione online.

Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:33



