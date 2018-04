Usa, gli studenti tornano in piazza contro le armi

Gli studenti tornano in piazza in tutti gli Stati Uniti contro la violenza legata alle armi da fuoco e l'inazione della politica. Questa volta l'iniziativa parte dalla scuola superiore di Columbine, Connecticut, teatro della strage del 20 aprile 1999 (13 morti e 24 feriti), la prima di una lunga serie. Gli alunni lasceranno le aule alle 10 locali nei loro stati e si raduneranno per 13 secondi di silenzio, tanti quante furono le vittime alla Columbine. Prevista una manifestazione anche davanti alla Casa Bianca. La protesta, che coinvolge più di 2000 scuole, è stata promossa sul sito Change.org, dove hanno dato la loro adesione oltre 250 mila persone. Il "walkout" segue quello del 14 marzo per la strage di Parkland (Florida) e l'ondata di marce dieci giorni dopo in tutto il Paese per chiedere una svolta nel controllo delle armi.

Venerdì 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:46



