L'uragano Florence ha la sua arca di Noè: Tony salva 64 animali ospitandoli nel bus

L'uraganosi è ormai abbattuto sulle coste americane, lasciando dietro di sé una scia di morte e distruzione. C'è però chi, anche in un momento così tragico, prova a dedicarsi ai più deboli e indifesi. È il caso di, 51 anni del Tennessee, che ha deciso di affrontare la tempesta per soccorrere cani e gatti randagi. Il suo bus si è trasformato in una sorta di: Tony ha soccorso 53 cani e 11 gatti prima che Florence scatenasse la sua furia sulle città di North Myrtle Beach, Dillon, Georgetown e Orangeburg.Gli animali sono ora stati portati al sicuro in Alabama, in un centro che si sta prendendo cura di loro e organizzando le adozioni. Tony Alsup ha raccontato sul suo profilo Facebook: «È facile per le persone adottare cuccioli piccoli e carini. Qui prendiamo animali che meritanmo una chance, anche se sono grandi o brutti. Troviamo un posto per loro». Il lavoro del 51enne in Carolina non è ancora finito, ogni giorno soccorre nuove persone e animali, per la gioia dei suoi fan sui social che l'hanno già definito «un eroe».