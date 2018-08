L'opera d'arte è un buco nel pavimento: turista italiano si avvicina troppo e cade nel vuoto

Quando l’arte diventa pericolosa: lo scultore britannicoha fatto parlare di sé con la sua ‘Discesa al Limbo’, al Museo Serralves di Porto, in Portogallo. L’opera consiste in un pozzo nero di due metri e mezzo di profondità: e un turista italiano, avvicinatosi per capire se fosse davvero un buco nel pavimento o solo un’illusione ottica, ha avuto la peggio.Il turista si è infatti avvicinato troppo, ha perso l’equilibrio ed è caduto nella buca: ricoverato al locale ospedale di San Antonio, è stato curato per contusioni multiple. Eppure c’erano già forti misure di sicurezza nel museo per avvertire i visitatori del pericolo, misure che evidentemente non sono bastate: la direzione del museo ha però fatto sapere che la sicurezza verrà aumentata per evitare che episodi del genere si ripetano.