Scandalo pornostar, Trump rompe il silenzio: «Non so nulla dei 130mila dollari a Stormy Daniels»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rompe il silenzio sulla vicenda riguardante la pornostar Stormy Daniels e, rispondendo a domande di giornalisti a bordo dell'Air Force One, ha affermato di non sapere nulla dei 130mila dollari pagati dal suo avvocato personale Michael Cohen all'attrice sulla base di un accordo di confidenzialità.



È la prima volta che Trump risponde di persona a domande sulla vicenda relativa alla pornostar Stormy Daniels che sostiene di avere avuto una relazione con il tycoon. L'avvocato personale di Trump, Michael Coehn, ha affermato di aver pagato di tasca propria 130 mila dollari alla donna sulla base di un accordo di confidenzialità.



Alla domande dei giornalisti a bordo dell'Air Force One su dove Cohen abbia preso il denaro per pagare Stormy Daniels, il presidente Trump ha risposto: «Non lo so». Ha quindi sottolineato che le domande sulla questione vanno rivolte a Cohen.

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:28



