Terremoto in Albania a 40 chilometri da Tirana: magnitudo 5.2

in: alle 17,38 (ora italiana) si è verificata una fortecona circa 40 chilometri a nord-est della capitale. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia () la magnitudo è stata di 5.2 e la profondità di 18 chilometri. Al momento non si hanno notizia di danni a persone o cose. La scossa è stata nettamente avvertita anche nei Paesi circostanti in Macedonia, Montenegro e Kosovo.LEGGI ANCHE