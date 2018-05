La Svezia confessa: «Le polpette di Ikea sono turche»

Le polpette svedesi, rese famose nel mondo dalla catena Ikea, in realtà sono turche. L'annuncio è arrivato dal profilo Twitter ufficiale del paese scandinavo, suscitando la sorpresa e lo stupore di diversi utenti, mentre i quotidiani turchi hanno bollato la dichiarazione come una «confessione» e hanno rilanciato: sono turchi anche il cavolo stufato e il caffè. Il tweet del profilo Sweden.se lascia pochi dubbi: «le polpette svedesi sono in realtà basate su una ricetta che Re Carlo XII ha importato dalla Turchia all'inizio del diciottesimo secolo. Atteniamoci ai fatti!». Fra le reazioni di chi teme che l' Ikea smetta di vendere le 'suè polpette, c'è anche chi fa notare come ormai le ricette delle due preparazioni siano diverse: carne di agnello per le originali turche, carne di manzo e anche maiale per la copia svedese.

Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA