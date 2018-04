Skripal, Mosca accusa Usa e Gb: «Il veleno utilizzato non è russo»

« La sostanza usata per avvelenare gli Skripal in Gran Bretagna non è di tipo Novichok - che peraltro il rapporto definitivo dell'Opac non menziona - bensì il composto chimico BZ, in dotazione di Stati Uniti, Gran Bretagna e alcuni paesi Nato». Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, cita i risultati di un'analisi indipendente condotta da un laboratorio svizzero. A riportarlo cono alcuni organi di stampa russi.

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA