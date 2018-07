Si accascia in campo durante la partita, giocatore di rugby muore a 32 anni

di Alessia Strinati

Era sul campo daquando si è sentito male, si è accasciato ed è. Max Blakeley, 32 anni, era un giocatore dilettante dellaBirkenshaw Bluedogs, e stava facendo una partita a Heworth, vicino a York, quando è caduto a terra.I soccorsi sono arrivati sul campo immediatamente ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. La parita è stata, ovviamente, sospesa in modo immediato e i suoi compagni di squadra sono esplosi in lacrime quando hanno capito che non c'era più niente da fare. Il giocatore era piuttosto famoso tra i dilettanti, da moltissimi amato e stimato, tanto che dopo la sua scomparsa sono stati centinaia i messaggi di addio, compreso quello della società che si è stretta intorno al dolore dei familiari.Intanto è stata avviata un'indagine per capire cosa possa essere successo, ma sembra che si sia trattato solo di un tragico incidente. L'autopsia, come riporta anche il Mirror , chiarirà le cause della morte del 32enne.