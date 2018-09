Il marito di Rachel Bland: «Il coraggio di mia moglie sarà di aiuto per tutti i malati di cancro»

«Rachel era una moglie e una madre meravigliosa», dice Steve Bland, marito della giornalista della Bbc scomparsa a 40 anni dopo il suo straziante annuncio in cui raccontava di avere ancora pochi giorni di vita.LEGGI ANCHE: Morta Rachel Bland, la giornalista che aveva rivelato pochi giorni fa di essere in fin di vita LEGGI ANCHE: «Morirò tra pochi giorni». Ecco come la mamma-giornalista della Bbc dirà addio il suo piccolo Freddie «Fino all'ultimo ha lottato contro il cancro ricevendo forza dai tanti messaggi di solidarietà e riversando questa sua voglia di vivere su di me e sul nostro piccolo Freddie. Ha combattuto contro il male per partecipare fino a quando ha potuto alla sua trasmissione e credo che il suo esempio sarà di conforto a tante persone nella sua condizione e ai loro familiari».